От симптомов до смерти менее суток: как отличить менингит от гриппа

Наиболее опасен бактериальный менингит, особенно вызванный менингококком. Его летальность без лечения достигает 50–80%, и даже при своевременной терапии смертность составляет 10–15%. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Олег Наумов.

Вирусный менингит значительно менее смертоносен и в большинстве случаев проходит самостоятельно. Грибковый менингит опасен преимущественно для людей с иммунодефицитом.

На ранней стадии бактериальный менингит крайне сложно отличить от обычного гриппа — температура, головная боль, слабость. Однако есть тревожные признаки: резкая светобоязнь, непереносимость звуков, невозможность прижать подбородок к груди и характерная геморрагическая сыпь в виде звездочек, не исчезающая при надавливании. Последний симптом — признак менингококкового сепсиса, и это уже критическая ситуация.

«Счет действительно идет на часы. От первых симптомов до летального исхода при молниеносной форме может пройти менее суток. Промедление с госпитализацией даже на несколько часов резко ухудшает прогноз. При малейшем подозрении — немедленно вызывать скорую, не ждать и не наблюдать», — объяснил врач.

