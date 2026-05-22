Ночная массированная атака БПЛА: сбиты 217 беспилотников ВСУ над регионами РФ

За ночь силы ПВО перехватили и ликвидировали 217 БПЛА ВСУ над 18 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Средства ПВО ликвидировали украинские беспилотники над Белгородской, Воронежской, Брянской, Калужской, Владимирской областями. Также их сбили над Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Новгородской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской.

Еще украинские БПЛА ликвидировали над Московским регионом. Также атаку беспилотников противника отразили над Санкт-Петербургом.

Утром 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил про сбитый БПЛА ВСУ, летевший на столицу России. Его обломки упали на землю, на месте происшествия находились сотрудники служб.

