Стало известно, почему выплаты по гибели могут уйти «не тем» родственникам

Выплаты за тяжелое ранение бойца СВО доходят до 3 миллионов рублей, а при гибели военнослужащего общая компенсация превышает 14 миллионов — для многих семей это реальная подушка безопасности. Но большие деньги в трудный момент могут стать не спасением, а источником новых проблем, среди которых конфликты и судебные тяжбы между родственниками. Самые частые схемы, по которым люди пытаются делить деньги, назвал РИАМО военный юрист, основатель Профсоюза «1000 лучших юристов России» Сергей Мамонтов.

«В своей практике я ежедневно вижу, как моментально слетают маски с людей там, где появляются такие бюджеты», — рассказал Мамонтов.

Схемы обмана

Одна из таких «ловушек», например, отец-«кукушка». По закону выплаты по гибели делятся между официальной женой, детьми и родителями бойца. А теперь представьте, что внезапно объявился биологический отец: до недавних пор по документам он имел право на долю средств от гибели, даже если он много лет не участвовал в жизни сына.

«Сейчас судебная практика начала ломать эту несправедливость. Верховный суд РФ принял жесткую позицию: выплаты — это признательность государства за воспитание защитника Отечества. Если ты бегал от алиментов и не участвовал в жизни сына, то не получишь ни копейки, даже если официально тебя не лишали родительских прав», — пояснил Мамонов.

Другой пример — ситуация, с которой сталкиваются женщины, много лет прожившие с бойцами в гражданском браке. Нет штампа в паспорте — все выплаты уходят официальным родственникам. И хорошо, если в семье нормальные отношения. Но если это, например, мать, которая терпеть не может «гражданскую» невестку или жена, с которой боец не успел развестись, то единственный шанс — суд по признанию факта нахождения на иждивении. И выигрывают такие суды далеко не все.

Третья, и одна из самых опасных ловушек, — «черные вдовы», те, кто делает бизнес на фиктивных браках, заключенных перед отправкой бойца на фронт.

«Если боец погибает или получает ранение, такая „вдова“ забирает львиную долю выплат, оставляя реальных родственников ни с чем. Известны случаи, когда за выплатами приходит уже трижды вдова бойца. Сейчас прокуратура научилась ломать эти схемы, отменяя браки из-за отсутствия совместного быта, но на это уходят годы разбирательств», — пояснил юрист.

Как защитить семью и свои права: три шага

Легализовать отношения. Если пара живет вместе — необходимо расписаться. Штамп в паспорте — это финансовая и юридическая безопасность семьи.

Написать завещание. Не следует надеяться, что родственники «сами разберутся». Идти к нотариусу нужно до отправки на фронт — так военный будет уверен, что близкие получат то, что хочется им оставить.

Оформить правильную доверенность. Генеральная доверенность на жену или мать даст им право действовать от имени военного, если он окажется в госпитале без сознания: запрашивать документы, нанимать юристов и защищать его интересы.

