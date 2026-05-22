Эксперт раскрыл самую опасную схему мошенников при инвестировании

Мошенники в сфере инвестиций активно используют схему с первым небольшим платежом, которая усыпляет бдительность жертвы. Эксперт по финансовым рынкам, основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал РИАМО, как устроена эта схема и на какие признаки стоит обращать внимание.

«Самая опасная фраза в инвестиционном мошенничестве часто звучит так: „Начните с небольшой суммы“. Она рассчитана на то, чтобы сделать человека более уязвимым, ослабить защиту. Пользователю кажется, что риск минимальный, а значит, и опасности почти нет. Но для мошенника первый перевод — это не заработок, а тест на управляемость», — пояснил Мокров.

По словам эксперта, если человек легко перевел 3 тыс. рублей, его можно вести дальше. Сначала на 30 тыс., затем — на 300 тыс. Маленький платеж в таких схемах нужен не жертве для проверки, а мошеннику для выстраивания доверия.

Масштаб проблемы давно перешел из разряда бытовых. Мокров ссылается на данные Банка России: в январе — марте 2026 года банки предотвратили почти 16,8 млн попыток мошеннических операций на общую сумму 1,8 трлн рублей. Однако по операциям, о которых сообщали сами клиенты, было похищено 7,4 млрд рублей. Эта цифра показывает, что даже при современных системах защиты люди продолжают самостоятельно переводить деньги мошенникам.

Сценарий, как правило, одинаковый. Сначала человек видит рекламу с обещанием легкого заработка: «попробуйте с небольшой суммы», «бот торгует за вас», «проверьте стратегию без риска». Затем он получает доступ к личному кабинету, где видит растущий баланс. Куратор в чате поддерживает связь, иногда жертве даже удается вывести небольшую сумму, что создает иллюзию надежности.

«Мошеннику неинтересно украсть ваш первый тестовый платеж. Его задача — сделать так, чтобы вы поверили в систему и занесли по-настоящему крупную сумму. Первый вывод — это не доказательство надежности, а элемент схемы», — предупреждает Мокров.

После того как жертва убедилась в «честности» платформы, начинается основной этап. Человеку предлагают повысить уровень, открыть профессиональный тариф, увеличить лимит или подключить сильный алгоритм. Когда же он пытается вывести деньги, появляются дополнительные препятствия: комиссия, налог, страховка, верификация, разблокировка. В этот момент жертва перестает инвестировать и начинает пытаться выкупить собственные деньги.

Признаки мошенничества

Существуют признаки, при появлении которых рекомендуется немедленно прекратить общение и не переводить деньги. Среди них: перевод на карту физического лица, перевод на криптокошелек, использование P2P-платежей вместо официальных реквизитов компании, просьба не говорить банку, что это инвестиции, обещание гарантированной прибыли, а также фраза о том, что «места ограничены».

«Если небольшая сумма уже ушла, главная ошибка — пытаться отыграться. Это именно то, на что схема и рассчитана. Нужно сразу остановить любые новые переводы, сохранить чеки, переписку, реквизиты, адрес сайта, номера телефонов и обращаться в банк и полицию. И ни в коем случае не платить никакие „комиссии за вывод“», — подчеркнул специалист.

Небольшой платеж для пробы — это не безопасный вход в инвестиции, а момент, когда человек сам открывает дверь мошенникам. На финансовом рынке так не проверяют инвестиционные инструменты, а проверяют, насколько легко можно продавить жертву, заключил Мокров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.