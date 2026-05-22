13 истребителей против НЛО: в США рассекретили отчеты АНБ о погонях в небе

В США рассекретили 300 страниц отчетов о контактах военных с НЛО

Пакет материалов включает в себя более 300 страниц отчетов военных. Они фиксировали аномальные явления в воздушном пространстве.

В одном из обнародованных документов описывается случай преследования звездообразного объекта. Он светился бело-голубым и перемещался траекториями, нарушающими известные законы аэродинамики.

Для перехвата аномальной цели Пентагон поднял в воздух группу из 13 боевых истребителей, однако пилоты так и не смогли догнать объект. Среди других рассекреченных инцидентов упоминаются пролет бесшумного аппарата с двумя желтыми огнями на малой высоте, резко менявшего курс, а также фиксация светящейся сферы, превосходившей по яркости солнце.

В прошлом военное ведомство США уже публиковало видеоматериалы с неопознанными объектами. Среди них был восьмиугольный аппарат, который пользователи Сети сравнили с ветхозаветным херувимом из книги пророка Иезекиля. Тогда представители властей уточнили, что записи размещены в информационных целях и не проходили полноценную комплексную экспертизу.

