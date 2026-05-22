Смертельные симптомы: что делать, если собака съела леопардового слизня

Ветврач: если собака съест леопардового слизня, нужно обращаться в ветклинику

Леопардовый слизень — крупный инвазивный вид, и если собака съела такого на прогулке, это повод для беспокойства. Главная опасность — личинки нематоды Angiostrongylus, которые слизни переносят. Об этом РИАМО сообщил ветеринарный врач Михаил Зорин.

«Попадая в организм собаки, которая съела слизня, паразит поражает легкие и сердце, вызывая потенциально смертельное заболевание. Симптомы появляются не сразу: кашель, одышка, неврологические нарушения», — отметил эксперт.

При подозрении на поедание слизня нужно обратиться к ветеринару и не ждать клинической картины. Также слизни накапливают токсины от отравленных приманок для грызунов — вторичное отравление родентицидами реально и опасно.

Также в России есть и краснокнижные слизни. В России под охраной находится, например, слизень Krynickillus melanocephalus. Намеренное уничтожение краснокнижных животных теоретически подпадает под административную ответственность, штрафы для граждан достигают нескольких тысяч рублей. Однако на практике привлечь за раздавленного слизня крайне сложно.

«Отличить охраняемый вид от обычного без энтомологических знаний практически невозможно — размер, окраска и ареал обитания требуют экспертной оценки. Леопардового слизня узнать легко по пятнистому рисунку и размеру до 20 сантиметров. Краснокнижные виды значительно мельче и встречаются реже», — сказал ветврач.

