Сбит пятый летевший на Москву украинский беспилотник
Ликвидирован еще один украинский БПЛА, который летел по направлению к Москве. Его обломки упали, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
На месте падения осколков находятся сотрудники служб.
Первые два беспилотника ВСУ, летевших на Москву 22 мая, сбили в 00:20. В 03:54 уничтожили третий БПЛА.
В 04:30 сбили четвертый.
Ночью украинские боевики пытались атаковать беспилотниками 18 регионов России. Были сбиты 217 БПЛА.
