Выпускные в России умирают? Как подростки относятся к празднику

Разговоры об отказе от масштабных выпускных появляются каждый год, но цифры говорят обратное. Об этом РИАМО сообщил эксперт по подготовке выпускных Игорь Парин.

Средний бюджет на выпускной в России продолжает расти: родители тратят от 15 до 50 тысяч рублей на одного ребенка, учитывая платье или костюм, банкет, фотографа и аренду площадки.

«Запросы на организацию торжеств в мае и июне стабильно увеличиваются. Да, часть семей действительно выбирает камерный формат — небольшое кафе вместо ресторана, домашнее застолье вместо банкетного зала. Но это не отказ от праздника, а смена формата», — сказал эксперт.

Люди стали осознаннее подходить к деньгам, однако эмоциональная ценность выпускного никуда не исчезла. Школьный бал остается важнейшей точкой перехода для ребенка и всей семьи.

«Заметная тенденция — смещение акцента с помпезности на уникальность: тематические вечеринки, выездные мероприятия на природе, квесты. Родители хотят не просто дорого, а запоминающе», — добавил Парин.

Экономия происходит не на самом событии, а на избыточных статьях — огромных букетах, случайных гостях, лишних блюдах.

«Выпускной в России живет, трансформируется, но не умирает — и в ближайшие годы эта традиция никуда не денется», — заключил эксперт.

В стране набирает популярность новый тренд среди выпускников школ: подростки все чаще отказываются от участия в выпускных вечерах и просят родителей отдать им деньги, отложенные на праздник, в качестве «подъемных» во взрослую жизнь.

