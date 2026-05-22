Выпускные в России умирают? Как подростки относятся к празднику

Эксперт Парин: ценность выпускных не исчезла, несмотря на большие траты
Разговоры об отказе от масштабных выпускных появляются каждый год, но цифры говорят обратное. Об этом РИАМО сообщил эксперт по подготовке выпускных Игорь Парин.

Средний бюджет на выпускной в России продолжает расти: родители тратят от 15 до 50 тысяч рублей на одного ребенка, учитывая платье или костюм, банкет, фотографа и аренду площадки.

«Запросы на организацию торжеств в мае и июне стабильно увеличиваются. Да, часть семей действительно выбирает камерный формат — небольшое кафе вместо ресторана, домашнее застолье вместо банкетного зала. Но это не отказ от праздника, а смена формата», — сказал эксперт.

Люди стали осознаннее подходить к деньгам, однако эмоциональная ценность выпускного никуда не исчезла. Школьный бал остается важнейшей точкой перехода для ребенка и всей семьи.

«Заметная тенденция — смещение акцента с помпезности на уникальность: тематические вечеринки, выездные мероприятия на природе, квесты. Родители хотят не просто дорого, а запоминающе», — добавил Парин.

Экономия происходит не на самом событии, а на избыточных статьях — огромных букетах, случайных гостях, лишних блюдах.

«Выпускной в России живет, трансформируется, но не умирает — и в ближайшие годы эта традиция никуда не денется», — заключил эксперт.

В стране набирает популярность новый тренд среди выпускников школ: подростки все чаще отказываются от участия в выпускных вечерах и просят родителей отдать им деньги, отложенные на праздник, в качестве «подъемных» во взрослую жизнь.

