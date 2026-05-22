Дым в подъезде: как законно заставить соседа не курить

Эксперт Беляев: если соседи курят и мешают жить, можно обратиться в УК

Курение в подъезде запрещено федеральным законом и может закончиться штрафом, сообщил РИАМО генеральный директор ООО «Объединенный центр обслуживания» (структура ГК «Сити21») Евгений Беляев.

«Ключевой документ, который защищает ваше право на чистый воздух, — федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…“ Статья 12 этого закона прямо и недвусмысленно запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Лестничные клетки, площадки, тамбуры, коридоры — все это относится к общему имуществу, а значит, курить там законодательно запрещено», — сказал Беляев.

Он добавил, что при этом даже решение общего собрания жильцов не может отменить этот запрет, если оно противоречит федеральному законодательству.

Какие штрафы грозят

Курение в подъезде относится к административным правонарушениям.

В подъезде, лифте, на лестничной клетке — штраф от 500 до 1500 рублей.

На детской площадке — от 2000 до 3000 рублей.

«Систематические нарушения могут повлечь ужесточение наказания — увеличение штрафа и привлечение к ответственности по смежным статьям в случае причинения вреда здоровью других лиц», — отметил эксперт.

Курение на балконе может быть расценено как нарушение правил пожарной безопасности, если возникает пожароопасная ситуация. Тогда штраф может достигать 15 тыс. руб.

Где вообще можно курить

«Многие считают, что раз в подъезде нельзя, то можно курить где угодно во дворе. Это не так. Курение на территории жилого комплекса разрешено только в специально оборудованных местах», — рассказал Беляев.

Разрешено курить только в специально оборудованных местах, где есть:

знак «Место для курения».

пепельницы.

освещение.

Если таких зон нет, законным остается только курение в квартире (если дым не мешает соседям) или вне жилой зоны.

Что обязана делать управляющая компания

Управляющая компания не штрафует нарушителей, но обязана реагировать.

В ее обязанности входит:

размещение знаков о запрете курения.

прием жалоб жильцов.

фиксация нарушений (составление актов).

передача материалов в полицию.

Если УК игнорирует обращения, жильцы вправе жаловаться в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Как действовать жильцам

Эксперты советуют действовать поэтапно.

Поговорить с соседом: сообщить, что курение в подъезде запрещено законом. Зафиксировать нарушения: фото, видео и свидетельские показания могут использоваться как доказательства. Обратиться в УК: потребовать составить акт и передать материалы в полицию. Подать заявление участковому: заявление можно подать лично или через сайт МВД. Обратиться в суд: можно требовать запрета на курение и компенсации морального вреда.

Что делать нельзя

выбрасывать чужие вещи (пепельницы).

самовольно ограничивать доступ к общим зонам (где курит сосед).

применять силу.

Такие действия могут обернуться ответственностью уже для самих жильцов.

«Курение в подъезде — нарушение закона, которое можно доказать и пресечь. Фото, видео и показания свидетелей принимаются судами, а при последовательных действиях жильцов проблема решается в правовом поле», — заключил генеральный директор.

