Жара, ливни и град: на Московский регион идет шторм

Ветер до 17 м/с, жара и град будут днем 22 мая в Московском регионе

Днем 22 мая в Москве и области ожидается от +28 до +30 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет переменная облачность. Ожидаются дождь, ливень. Местами будут град и гроза.

Ветер ожидается южный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 17 м/с.

Ночью в Москве и области будет от +14 до +16 градусов. Ожидается переменная облачность, дождь, местами гроза.

Ветер будет западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Местами могут быть порывы до 15 м/с.

