Устные обещания и спешка: почему модели попадают в трудовое рабство за рубежом

Директор модельного агентства «МОД МЕНЕДЖМЕНТ» Лилия Пасько в разговоре с РИАМО рассказала о рисках, с которыми сталкиваются модели при работе за границей. По ее словам, международные съемки и контракты часто воспринимаются как быстрый шаг в карьере, но именно в этой зоне чаще всего возникают проблемы, и девушки даже могут попасть в рабство.

Эксперт подчеркнула, что основная ошибка — соглашаться на предложение без проверки деталей и документов, ориентируясь только на обещания или срочность. Пасько объяснила, что проблемы обычно начинаются там, где нет четкой структуры ответственности.

Когда поездка организована через частные контакты или переписку, модель фактически остается без юридической защиты. В профессиональной среде, отметила эксперт, всегда существует цепочка модель — агентство — заказчик. Именно она позволяет закрепить обязательства сторон юридически и снизить вероятность мошенничества.

Условия и безопасность

Пасько перечислила признаки надежного проекта. По ее словам, у предложения должны быть понятные и проверяемые контакты, сайт или подтвержденное присутствие в индустрии.

Пасько добавила, что обязательный пункт — зафиксированные условия работы, сроки, оплата, а также информация о том, кто оплачивает перелет и проживание. Если этих данных нет или они меняются в процессе обсуждения, это, по мнению эксперта, повод остановиться.

Особое внимание Пасько уделила посредникам. Она подчеркнула, что безопаснее всего рассматривать международные проекты только через проверенные агентства, официальных представителей или профессиональных букеров. Надежные представители, по словам директора, заранее предоставляют договор, готовы объяснить юридические детали и не уклоняются от обсуждения условий.

Работа напрямую через частных лиц или устные договоренности существенно повышает риски, предупредила эксперт.

Как действовать перед поездкой

Перед поездкой Пасько посоветовала сделать четыре шага. Первый — проверить компанию: название, сайт, контакты, упоминания в индустрии. Второй — внимательно изучить договор, где должны быть прописаны сроки, условия работы, оплата и бытовые вопросы. Третий — обсудить предложение с агентом или опытными коллегами. Четвертый — заранее уточнить контактное лицо на месте и схему коммуникации.

Эксперт подчеркнула, что модель не обязана соглашаться на поездку, если остаются сомнения, а право на проверку документов и консультацию — это нормальная практика.

Пасько также перечислила, чего не стоит делать. По ее словам, нельзя соглашаться на работу без договора или с обещанием оформить его позже. Нежелательно принимать решение в условиях давления, когда требуют срочного ответа — это признак возможной ловушки. Эксперт также предостерегла от перевода денег или оплаты услуг до подписания документов и проверки всех условий.

Она отметила, что международные проекты не должны строиться на спешке, неопределенности или доверии на словах, а безопасность и прозрачность всегда важнее скорости принятия решений.

