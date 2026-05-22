Экстренные перекрытия в Москве: закрыты участки МКАД на западе и юге столицы
Дептранс Москвы рассказал о перекрытиях на западе и юге МКАД
Движение закрыли в двух местах на МКАД. Ограничения временные, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Движение закрыто на внешней стороне МКАД рядом с Рублевским шоссе.
Аналогичные ограничения ввели на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект по направлению в область.
Причины закрытия движения не называются. Когда ограничения снимут, неизвестно.
