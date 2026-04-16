Два взрыва в селе Ознобишино: очевидцы видели людей на квадроциклах
В селе Ознобишино Краснопахорского района Москвы прогремели два взрыва. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По информации источника, сначала были слышны взрывы. Сразу после этого очевидцы заметили группу людей, которые быстро покидали место происшествия на квадроциклах. Очевидцы не смогли уточнить, сколько именно человек было и в каком направлении они скрылись.
Позже в поле неподалеку была обнаружена сгоревшая машина. На данный момент неизвестно, связана ли она с прозвучавшими хлопками и группой людей на квадроциклах. Также не уточняется, были ли пострадавшие в результате инцидента.
Подробности происшествия в настоящий момент выясняются. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
