На Украине массово закрываются заведения общепита. Только в марте закрылись более 200 точек, сообщает «Страна.ua».

Глава компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова рассказала, что Киев охватила «эпидемия закрытия кофеен и стрит-фуда».

«Затраты увеличились в разы, посещаемость упала — тоже в разы», — отметила она.

Ресторатор и блогер Богдан Кожушко рассказал, что закрытие заведений связано в том числе и с деятельностью ТЦК.

Ранее во Львове сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) пытались схватить мобилизованного украинца на улице, но тот оказал сопротивление и перерезал одному из военнослужащих горло.

