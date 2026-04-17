В Ливане вступило в силу временное прекращение огня

«После нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», — сообщает израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в Ливане может быть объявлен в ближайшее время, а вступить в силу — уже на текущей неделе.

Ссылаясь на два источника, СМИ утверждают, что это, скорее всего, произойдет после того, как израильские военные возьмут под контроль Бинт-Джбейль — приграничный город на юге Ливана. Как заявил один ливанский чиновник, прекращение огня будет включать остановку ударов со стороны Израиля, но не предполагает вывода его войск с территории республики.

