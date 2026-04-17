В Тверской области повредили 76 надгробий на кладбище

Злоумышленники повредили 76 надгробий на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора, сообщили в УМВД РФ по Тверской области.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены следы повреждения на 76 надгробиях», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее вандалы разгромили кладбище в Тихорецке Краснодарского края. Они разнесли могилы участников СВО и устроили пожар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.