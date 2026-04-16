Ничего святого: в Тихорецке разнесли могилы бойцов СВО и подожгли траву рядом

Вандалы устроили погром на кладбище с могилами бойцов СВО в Тихорецке

Вандалы разгромили кладбище в Тихорецке Краснодарского края. Они разнесли могилы участников СВО и устроили пожар, сообщают местные жители в соцсетях.

Вдова бойца СВО посетила могилу супруга и пришла в ужас от увиденного. Неизвестные разгромили ее, вырвали и разбросали цветы, венки. То же самое вандалы сделали еще с несколькими могилами на Аллее Славы, где похоронены бойцы СВО.

Позднее, когда люди ушли с кладбища, злоумышленники снова пришли сюда и устроили пожар. Они подожгли траву рядом с могилами бойцов СВО.

Вдова, опубликовавшая последствия пожара, считает, что это был «очевидный поджог». По ее словам, пожарные быстро среагировали на сигнал и потушили огонь. В ином случае от могил бы ничего не осталось.

Местные жители просят администрацию обратить на это внимание и найти вандалов.

Ранее вандалы разгромили еврейские могилы на кладбище в Дзержинске. Они уронили 16 надгробий в разных частях кладбища.

