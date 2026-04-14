Вандалы разгромили еврейские могилы на кладбище в Дзержинске

Неизвестные вандалы устроили погром на территории еврейского захоронения на кладбище в Дзержинске, сообщает «Новости Нижнего Новгорода | NN.RU» .

Местный блогер Алексей Алексеев поделился снимками разрушенных могил. Судя по ним, вандалы разбросали венки, уронили надгробные плиты. По словам блогера, были повреждены как минимум 10 памятников.

Позже в полиции заявили, что кто-то уронил 16 надгробий в разных частях кладбища. Сейчас по данному факту проводится проверка.

По словам жителей, это уже не первый подобный случай. Неизвестные устроили погром на кладбище прошлой осенью. Тогда они повредили несколько могил бойцов СВО.

