Дрались и кидали бутылки: толпа пьяных малолеток разгромила приморское кафе

Толпа пьяных несовершеннолетних молодых людей разгромила кафе во Владивостоке. Подростки устроили массовую драку, прыгали по столам, били бутылки и кидали их в посетителей, сообщает Telegram-канал Svodka25 .

Инцидент произошел в ночь на вторник в кафе «Порт-Артур». В заведение пришла толпа подростков, которая напилась крепких спиртных напитков, а затем устроила массовую драку.

Пьяные подростки нападали на людей, которые пытались их успокоить. Затем хулиганы начали скакать по столам и кидаться в посетителей бутылками. При этом охраны в заведении не было.

На опубликованных кадрах видно, как молодые люди нападают на посетителей кафе. При этом некоторые из них скрывают лица под масками. Затем один из парней разгуливает по кафе и громко кричит, а остальные надевают куртки перед выходом. После себя подростки оставили полный хаос: повсюду разбросаны разбитые пустые бутылки, посуда и остатки еды со столов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.