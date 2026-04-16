Суд арестовал двоих по делу «Сапы»: полицейский дома, женщина в СИЗО

Полицейского из Махачкалы отправили под домашний арест по делу «Сапы»

Замоскворецкий районный суд Москвы 16 апреля рассмотрел ходатайства следствия в отношении двух фигурантов дела, связанного с главным редактором Telegram-канала «Сапа». Оба обвиняются в даче взяток. Суд принял разные решения о мере пресечения для каждого из них, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении оперативного дежурного дежурной части УМВД России по городу Махачкале Шамсутдина Шамсутдинова суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 12 июня 2026 года.

Второй фигурантке дела — Алине Джикаевой — суд избрал более строгую меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня 2026 года. Таким образом, женщина будет находиться в следственном изоляторе.

Оба решения были приняты в рамках расследования уголовного дела о даче взяток главному редактору Telegram-канала «Сапа». Подробности самого дела и суммы взяток на данный момент не раскрываются.

