В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 52 частных дома

В Туапсе (Краснодарский край) повреждены 52 частных домовладения, восемь многоквартирных домов, 3 социально значимых объекта, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в Telegram-канале .

«На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека», — сообщил он.

В ликвидации последствий налета задействованы 285 человек и 71 единица техники.

В Туапсе два ребенка погибли в результате атаки беспилотников по жилым домам. Им было 5 и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с произошедшим главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать помощь семьям.

Ранее серия взрывов из-за отражения атаки дронов раздалась над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Позже хлопки услышали и над Сочи.

