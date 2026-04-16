Серия взрывов прогремела над Кубанью из-за отражения атаки БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют Краснодарский край. Средства противовоздушной обороны отражают дроны, из-за чего слышны звуки взрывов, сообщает SHOT.
Серия громких хлопков раздалась над Анапой, Туапсе и Геленджиком. По словам местных жителей, было слышно около 10 взрывов. Также очевидцы увидели яркие вспышки в небе.
На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.
При этом в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
