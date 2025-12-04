«Оставил ее и ушел»: чем закончилась ссора татарского артиста Тухватуллина с женой

Народный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин рассказал, что самая сильная ссора с женой, певицей Алией Карачуриной, у него произошла из-за ревности, сообщает Kazanfirst.ru .

По словам мужчины, когда два артиста съезжаются, это может привести к трагедии. Несмотря на то, что у таких людей есть общие интересы, совместная жизнь может быть тяжелой.

Тухватуллин рассказал, что они с супругой на одной волне. Но в какой-то момент между ними произошла сильная ссора. Дело в том, что Карачурина приревновала мужа.

«Она что-то увидела, ее очень это обидело. Я тогда сильно разозлился, оставил Алию и уехал», — признался артист.

Он отметил, что артисты — такие же люди. Они тоже ссорятся и тоже мирятся — все как у всех.

Ранее мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей.

