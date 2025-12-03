сегодня в 13:10

Мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой

В Ижевске 39-летний житель Пермского края во время движения поезда выпрыгнул из вагона и скрылся, сообщает Izhlife .

«Данный поступок вынудил проводника вагона сорвать стоп-кран для предотвращения возможной трагедии», — рассказали в Ижевском линейном отделе МВД на транспорте.

На следующий день мужчина снова появился на ж/д вокзале Ижевска, чтобы купить новый билет. Там его опознал дежурный. Пассажира задержали полицейские. Выяснилось, что поезд мужчина покинул из-за ссоры с женой.

В итоге задержанного привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на ж/д транспорте. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей.

