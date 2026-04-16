Чехия вызвала посла России из-за списка производителей БПЛА в Праге

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге. Поводом стала публикация Минобороны РФ, в которой был представлен список производителей беспилотных летательных аппаратов в ряде стран Европы, включая Чехию, сообщает РИА Новости .

Глава чешского МИД Петр Мацинка лично принял решение о вызове дипломата для разъяснения этих заявлений чешской стороне. В заявлении внешнеполитического ведомства Чехии уточняется, что речь идет не только о самом докладе российского оборонного ведомства, но и о последующих комментариях заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Чешская сторона расценила эти высказывания как направленные против ряда чешских компаний, которые были определены как возможные цели российских атак.

Сам список был опубликован Минобороны РФ 15 апреля. В нем перечислены филиалы «украинских» предприятий в различных городах Европы, занимающихся производством беспилотников. Среди названных городов оказалась и Прага.

Тем временем чешская полиция сообщила, что не располагает информацией о конкретных угрозах в адрес упомянутых компаний. Правоохранители находятся в контакте с этими фирмами и совместно с органами безопасности тщательно оценивают ситуацию и потенциальные риски. При этом полиция подчеркнула, что не может предоставить дополнительных подробностей о самой угрозе и не располагает сведениями о конкретных рисках в данный момент.

