Фицо: Украина не готова к вступлению в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина при вступление в ЕС не может обогнать более подготовленные к этому страны, сообщает РИА Новости .

«Будем честны, Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз», — отметил он.

При этом Фицо добавил, что, поддерживает амбиции Украины вступить в ЕС при условии выполнения всех необходимых условий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал стратегию Евросоюза в отношении России. Выступая перед студентами, он заявил, что ЕС не сможет ослабить Россию, продолжая делать ставку на войну. Политик подчеркнул, что союз не может предложить ничего с точки зрения мирного урегулирования, но при этом постоянно говорит: «война, война».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.