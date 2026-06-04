Связались с крохобором: что делать, если при разводе партнер делит абсолютно все

Развод — это всегда стресс, но когда партнер начинает делить ложки из сервиза, считать полотенца и торговаться за каждую мелочь — это уже не про имущество. Это про боль, контроль и власть, сообщил РИАМО психолог Юрий Падоров.

Человек, который цепляется за вещи при разводе, чаще всего цепляется за иллюзию того, что хоть что-то в этом хаосе можно удержать. Вещи становятся символами — не всегда осознанно.

«Понимание этого не означает, что нужно все отдать. Это означает, что вы видите игру и не обязаны в нее включаться эмоционально. Первое правило — не воевать на его территории. Если партнер переходит в режим мелочного торга, ваша задача выйти из эмоционального реагирования и перейти в режим прагматики. Юрист, список, документы. Без слез и криков за столом переговоров», — сказал психолог.

По его словам, также важно отделить материальное от психологического.

«Да, это несправедливо. Да, обидно. Но цена вашего душевного ресурса выше цены сервиза. Спросите себя: я трачу силы на борьбу за вещь или за справедливость? Часто это разные вещи», — добавил Падоров.

Психолог рекомендует не затягивать процесс. Каждый день войны за имущество держит вас в токсичном контакте с человеком, от которого вы уходите. Быстрое завершение — это тоже забота о себе.

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