Психолог сравнила машину с «утробой матери» для уставших людей

Для многих людей автомобиль постепенно превращается не просто в транспорт, а в личное пространство безопасности и эмоционального уединения, сообщила РИАМО клинический психолог, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Сейчас не только уезжают в деревню или в глушь на машине, но и используют транспорт как личный кабинет, как место уединения, просто посидеть на стоянке. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что человек из машины ведет, например, рабочие сессии. Потому что машина — это то, что принадлежит мне, это мое. Это некая регрессивная штука, как утроба матери», — сказала Гладких.

Она пояснила, что это маленькое пространство, где человеку безопасно и уютно. Это ощущение кулуарности, своего места как раз с машиной в большинстве случаев и связано.

«Поэтому, когда люди массово начинают жить в машинах в глуши, чтобы уединиться с природой, — в этом нет ничего патологического. Это просто запрос на паузу, на тишину, на пространство, где тебя никто не трогает и ничего не требует. И если для кого-то таким пространством становится фургон в лесу — ну, значит, так работает его психика. Кто-то уходит в медитацию, кто-то — в гараж, а кто-то переезжает в машину», — отметила психолог.

Гладких уточнила, что вопрос не в форме, а в том, помогает ли это восстановиться. Главное, чтобы потом было куда вернуться.

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