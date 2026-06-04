Осторожно, яд: чем борщевик опасен для собаки?

Борщевик — настоящая летняя проблема, особенно для дачников с собаками. Растение представляет опасность и для питомцев тоже, хотя угроза будет несколько иной, чем для человека, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главная опасность в том, что собака не понимает смертельную угрозу того или иного растения. Она может полагаться только на ваши запреты. Если на даче питомец чувствует себя слишком свободно, гуляет без контроля, он может не просто пробежать около борщевика, а еще и попробовать его на зубок. А это самое худшее», — сказал Голубев.

В соке борщевика есть фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету в разы. Хотя собак защищает шерсть, но нос, лапы, живот, уши, губы, где ее нет или очень мало, остаются уязвимыми. Да и шерсть не гарантирует защиты, если питомец решит изваляться.

Опасность для собаки

Если ребенку можно объяснить, что борщевик очень опасен, то контролировать собак хозяева могут только с помощью команд.

«Если питомца упустить из виду, он спокойно может пробежать меж зарослей или даже изваляться в них, а также попробовать стебли на вкус. В результате контакт питомца с борщевиком может быть даже страшнее, чем для человека», — предупредил кинолог.

Он подчеркнул, что обнаружить очаги поражения из-за шерсти бывает не так просто.

Алгоритм действий при контакте собаки с борщевиком

Первичная обработка: немедленно наденьте перчатки. Промойте пораженные участки шерсти и кожи мыльным или содовым раствором.

Нейтрализация сока: до мытья можно нанести на кожу жирный крем, чтобы связать фуранокумарины, а затем тщательно смыть его с мылом.

Физическая защита: наденьте на питомца защитный воротник, чтобы предотвратить вылизывание поврежденных мест.

Изоляция от солнца: в течение 48 часов после контакта полностью исключите воздействие УФ-лучей. Выгул допустим только в темное время суток (после захода и до восхода солнца).

Домашний режим: зашторьте окна в помещении, так как обычное стекло пропускает ультрафиолет.

Ветеринарная помощь: обратитесь в клинику для осмотра. Экстренная госпитализация обязательна, если собака жевала стебли или сок попал на слизистые оболочки (глаза, рот).

Для предотвращения подобных ситуаций эксперт рекомендует избегать прогулок в местах скопления борщевика и своевременно выкашивать растение на прилегающих территориях. Если характер местности вызывает сомнения, лучшим решением станет использование специальной защитной попоны для собаки. Помните: надежнее всего — полное отсутствие контакта с этим растением.

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