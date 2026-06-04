Воробьев: Подмосковье собирается подписать на ПМЭФ 42 соглашения на 95 млрд руб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие дни вместе с командой будет работать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион планирует подписать 42 соглашения на сумму 95 млрд рублей, что даст возможность сформировать 7,7 тыс. рабочих мест для жителей.

Воробьев отметил, что для Московской области ПМЭФ — залог практического результата. За время участия регион реализовал почти 80% подписанных на полях мероприятия соглашений. Получено 1,3 трлн рублей инвестиций. Было создано более 164 тыс. рабочих мест.

Губернатор отметил, что жизнь может меняться, как и экономическая обстановка, планы инвесторов. Однако для властей Московской области важно сопровождать любые проекты и делать все необходимое, чтобы как можно большее количество договоренностей было реализовано.

«В этом году особое внимание уделяем роботизации, искусственному интеллекту и развитию формата „Лайт Индастриал“ — готовой инфраструктуре для быстрого запуска производств. Среди будущих соглашений — проекты по автоматизации складской логистики, производству промышленных роботов, внедрению ИИ-решений в строительстве, образовании и других сферах», — написал Воробьев в своем канале в МАКС.

Стенд Подмосковья посвящен технологиям будущего, которые уже начали использоваться. Там показан двухуровневый робот-сортировщик. Выставлен робот-палетайзер. Он уже заменяет тяжелый ручной труд на складах. Гости форума также могут познакомиться с современными производственными решениями предприятий Московской области.

Еще для гостей форума проводят экспресс-профориентацию у ИИ-зеркала. Они также могут проверить здоровье с использованием медпомощника Gigadok.

«Наша задача — сделать так, чтобы все достигнутые договоренности как можно быстрее превращались в новые предприятия, рабочие места, современные технологии и дополнительные возможности для жителей Подмосковья», — добавил Воробьев.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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