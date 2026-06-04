сегодня в 10:16

«Последование мертвенное»: как называется отпевание в РПЦ и в чем его суть

Отпевание стало народным названием заупокойного богослужения. Такую формулировку используют даже церковники, так как большая часть этого богослужения поется, а не читается. Песнопения исполняются особым погребальным напевом, но без надрывного отчаяния или безысходности, пишет журнал «Фома».

В Требнике, богослужебной книге, процедура именуется как «чин, бываемый на погребение». Есть и альтернативное название — «последование мертвенное».

Большую часть службы занимает 118-й псалом. Он еще именуется «Непорочны» на основе первых слов: «Блажени непорочнии в путь». Отпевание используется в качестве молитвенного напутствия человека в вечную жизнь.

Псалом является гимном верности закону божьему. Он наполнен надеждой на милость Господа и будущую жизнь.

К иным заупокойным песнопениям относятся ирмосы канона преподобного Феофана Исповедника, тропари и стихиры. Весьма известными являются и заупокойные стихиры преподобного Иоанна Дамаскина.

Песнопения отпевания побуждают людей не только посетовать о том, что в последний раз увидят умершего. Они дают возможность увидеть скоротечность жизни, озаботиться конечной участью и умершего, и тех, кто жив.

Песнопения исполняются особым погребальным напевом. Он скорбный, сосредоточенный, но с надеждой. В нем отсутствуют надрывное отчаяние и безвыходность.

Церковь скорбит о том, что человек ушел. При этом произносится молитва о его упокоении у Бога, исповедуется вера в воскресение мертвых.

В последнее время весьма популярным стало заочное отпевание. Однако нормой пока является отпевание в храме.

В дальнейшем усопшего можно поминать на иной заупокойной службе — панихиде. Она служится в храме регулярно.

При этом отпевание и панихида автоматически не спасают усопшего. Церковь проводит молитву о нем, передавая милосердию божьему. Однако духовная жизнь, вера, покаяние и стремление к Господу усопшего имеют ключевое значение.

Примечательно, что церковь не проводит суд над человеческой душой. Его будет вершить сам Бог.

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