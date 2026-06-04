Полный унитаз мочи: беременная москвичка пришла в ужас от платного туалета

Беременная жительница Москвы посетила платный городской туалет и пришла в ужас от антисанитарии, которая там царила. Девушка записала видео с возмущениями и опубликовала его в соцсетях.

В ролике москвичка показала унитаз, полный мочи. Сесть на него нельзя, а по-другому беременной девушке не справить нужду.

«Как я беременная должна туда сходить? Хоть стой, хоть падай, хоть купайся в этой луже», — сказала девушка на видео.

За туалет девушка заплатила 60 рублей, при этом до оплаты нельзя посмотреть, что творится в кабинке.

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