Андрей Воробьев: цифровизация и камеры упростили надзор за строительством

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация и видеокамеры с ИИ упрощают работу надзорных органов в регионе.

Губернатор принял участие в сессии «Невидимый контроль: как цифровые технологии изменили проверки бизнеса» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом блоке представители власти и бизнеса обсудили, как цифровые технологии влияют на подход к проверкам в России.

«„Цифра“ позволяет сегодня без участия человека делать выводы, как обстоят дела в разных надзорах. Но самый большой надзор — это стройка. Если кто-то что-то строит, маленькое или большое, то на каждого <…> (был — ред.) человек, который приходил и смотрел, как выполняется строительная декларация. Сегодня это выполняют видеокамеры», — сказал Воробьев.

Он добавил, что камеры с искусственным интеллектом позволяют лучше контролировать ход строительных работ. По словам губернатора, теперь для контроля таких объектов не требуется присутствие инспектора.

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