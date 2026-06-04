Идеально для похудения: россиянину вместо индейки доставили пустую упаковку
Фото - © @heartfeel92
Россиянин Антон заказал филе грудки индейки через популярный сервис доставки, а ему привезли пустую упаковку без продукта. Покупатель пожаловался на это в соцсетях.
Мужчина показал фото товара, который ему привезли. Пачка из-под филе грудки индейки оказалась полностью пустой, но при этом запечатанной.
Пользователи в Сети отреагировали на данный инцидент с юмором.
«Перекус на 0 калорий», «Сборщика ничего не смутило», «Сразу видно — соли правда меньше», «Сразу видно — продукт диетический», — написали они в комментариях.
Антон отметил, что после жалобы ему вернули деньги за товар.
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