Идеально для похудения: россиянину вместо индейки доставили пустую упаковку

сегодня в 12:32

Россиянин Антон заказал филе грудки индейки через популярный сервис доставки, а ему привезли пустую упаковку без продукта. Покупатель пожаловался на это в соцсетях.

Мужчина показал фото товара, который ему привезли. Пачка из-под филе грудки индейки оказалась полностью пустой, но при этом запечатанной.

Пользователи в Сети отреагировали на данный инцидент с юмором.

«Перекус на 0 калорий», «Сборщика ничего не смутило», «Сразу видно — соли правда меньше», «Сразу видно — продукт диетический», — написали они в комментариях.

Антон отметил, что после жалобы ему вернули деньги за товар.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.