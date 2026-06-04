Ущерб на 1,3 млн: маркетплейс привез бренду строительную грунтовку вместо крема

Визажист Мила Клименко в социальных сетях рассказала, что ее косметический бренд потерпел убыток в 1,3 млн рублей. Дело в том, что маркетплейс прислал ей строительную грунтовку вместо заказанного тонального крема. Она уверена, что товар украли.

30 мая сотрудники получили товар на маркетплейсе. Однако вместо тонального крема они увидели 10 кг шпатлевки. Визажист уточнила — это не шутка и не ирония.

«Товар на сумму 1,3 млн рублей просто исчез. Вместо него нам прислали шпатлевку. Мы сделали видео с распаковки на ПВЗ и сразу отправили в техподдержку», — рассказала Клименко.

Однако на протяжении двух дней бренд так не получил ответ. Сотрудники просят предоставить запись с камер видеонаблюдения, чтобы разобраться, на каком этапе произошла подмена. Пока просьбы игнорируются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.