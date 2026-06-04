Андрей Воробьев: в школах Подмосковья запустят киберуроки с 1 сентября

Московская область и Сбер продолжат реализацию цифровых проектов с использованием ИИ в сфере образования. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В документе закрепляется стратегическое партнерство Подмосковья и Сбера по развитию современной образовательной среды в подмосковных школах, где школьники получают знания и навыки, которые будут востребованы в будущем. В рамках сотрудничества стороны будут совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы и цифровые сервисы.

«На Госсовете президент поддержал, что наши дети должны быть на ты с ИИ, со всеми нюансами цифровой грамотности. Эта дисциплина очень важна, и поэтому мы в Московской области с 1 сентября 2026 года начинаем внедрять вместе с командой Сбера киберуроки. Будем учить детей с 1 класса и до 11-го по методике, которую сейчас апробируем и попутно совершенствуем. Это пилотный проект, и пока к нему присоединятся 215 школ. А с 2027 года задача уже внедрить его полностью в средней школе. На это есть запрос родителей и самих детей. На базе Сбера сейчас обучаются учителя тому, что затем будут преподавать», — сказал губернатор.

Также в рамках сотрудничества Подмосковье и Сбер будут реализовывать проекты по подготовке школьников к ГИА, повышать квалификацию педагогов с использованием технологий ИИ, развивать практико-ориентированное обучение в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

«Московская область — наш стратегический партнер с точки зрения масштаба внедрения искусственного интеллекта. У нас запущена серия совместных проектов: мы системно интегрируем наши модели, дообученные на данных региона, совместно со специалистами Подмосковья. Особое внимание уделяем подготовке подрастающего поколения — создаем все условия, чтобы использовать огромные преимущества ИИ в учебном процессе и организации образования. Поэтому все наши самые последние технологические возможности мы в первую очередь внедряем в городах и районах Московской области», — отметил Герман Греф.

По словам Воробьева, в Подмосковье последовательно внедряют современные технологии в сферу образования. В этом году появился «Цифровой помощник учителя» с ИИ, который сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В пилот вошли школы из 5 округов, а в сентябре его масштабируют на весь регион.

Основы программирования и информационной безопасности, технологии ИИ уже стали частью подготовки школьников в рамках предпрофессиональных ИТ-классов (их количество в текущем учебном году выросло на 60%). Более 6 тыс. педагогов региона пользуются «Ассистентом преподавателя» от Сбера, он сокращает рутинную работу до 10-12 часов в месяц.

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