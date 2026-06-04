Аналитик Меркурис назвал атаку ВСУ на Петербург пиар-акцией

Эксперт Меркурис заявил, что удар по Петербургу не имел военного смысла

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела военного значения и была рассчитана на внутреннюю аудиторию Украины, сообщает «Царьград» .

В эфире своего YouTube-канала Меркурис раскритиковал недавний удар по Санкт-Петербургу. По его оценке, операция не могла повлиять ни на ход боевых действий, ни на решения российских властей.

«Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены в политике России? Я бы сказал: нет», — заявил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что действия Киева были направлены прежде всего на информационный эффект. По его мнению, удар был рассчитан на внимание западных СМИ и должен был отвлечь украинское общество от внутренних проблем.

Меркурис назвал произошедшее жесткой пиар-акцией, ориентированной не на военные цели, а на медиапространство.

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