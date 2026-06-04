Foreign Policy включило Россию и Британию в топ-4 великие державы

Германия, Индия, Япония и Франция не попали в топ-4 великих держав

Американский журнал Foreign Policy после анализа по четырем критериям назвал четыре государства, которые, по мнению редакции, определяют мировой порядок. В список вошли США, Китай, Россия и Великобритания, сообщает «Царьград» .

Издание опиралось на книгу профессора Кембриджского университета Брендана Симмса «Возвращение великих держав». Страны оценивали по четырем критериям: способности устанавливать правила, наличию превосходящих ресурсов и ядерного оружия, глобальному военному и политическому охвату, а также устойчивости общества к кризисам.

США лидируют по военным расходам и сохраняют влияние в ключевых финансовых институтах, однако их репутация при Дональде Трампе ослабла, а позиции доллара вызывают вопросы.

Китай контролирует цепочки поставок стратегических ресурсов и расширяет дипломатическое присутствие. По военному охвату Пекин уступает Вашингтону, но открыто заявляет о претензиях на статус сверхдержавы.

Россия, по оценке авторов, обладает крупнейшим ядерным арсеналом и способна влиять на мировой порядок, в том числе через цифровые технологии.

Самым спорным участником списка стала Великобритания. Эксперты указали на сохранение военных баз и независимого ядерного потенциала, а также на то, что в 2022 году Финляндия и Швеция обращались к Лондону за гарантиями безопасности.

Германия и Япония не вошли в перечень из-за отсутствия собственного ядерного оружия, Индия — из-за бедности и внутренних конфликтов, Франция — из-за ограничений в рамках Евросоюза. Публикация вызвала споры среди аналитиков.

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