Андрей Воробьев рассказал о необходимости автоматизировать отчетность
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о необходимости сделать процесс отчетности автоматизированным.
По словам Воробьева, в эру искусственного интеллекта все данные есть у всех ведомств. Но некоторые министерства все еще просят регионы и бизнес отчитываться за внедрение ИИ именно на бумаге.
«Мне кажется, это перебор. Во-первых, потому что это все есть в статистике. Если надо мы отправим бумагу по внедрению искусственного интеллекта, но, может быть, подумать о каких-то современных формах отчетности?» — сказал губернатор.
Он добавил, что отчетность в плане затрат — это десятки тысяч человек и миллиарды рублей.
«Сейчас вместе с правительством хотели бы пройти эту дорогу и сделать процесс автоматизированным — оцифровать. Потому что база везде есть», — сказал Воробьев.
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