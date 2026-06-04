Андрей Воробьев рассказал о необходимости автоматизировать отчетность

По словам Воробьева, в эру искусственного интеллекта все данные есть у всех ведомств. Но некоторые министерства все еще просят регионы и бизнес отчитываться за внедрение ИИ именно на бумаге.

«Мне кажется, это перебор. Во-первых, потому что это все есть в статистике. Если надо мы отправим бумагу по внедрению искусственного интеллекта, но, может быть, подумать о каких-то современных формах отчетности?» — сказал губернатор.

Он добавил, что отчетность в плане затрат — это десятки тысяч человек и миллиарды рублей.

«Сейчас вместе с правительством хотели бы пройти эту дорогу и сделать процесс автоматизированным — оцифровать. Потому что база везде есть», — сказал Воробьев.

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