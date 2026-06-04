Воробьев: важно внедрить возможность штрафовать за мусор на основе видеозаписей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у жителей есть запрос на введение системы, которая позволила бы штрафовать граждан за мусор на основе видеозаписей.

Губернатор ранее совершил рабочую поездку в Люберцы, где посетил благоустроенный парк «Дружба» и пообщался с жителями. Граждане рассказали ему о возникшей проблеме: оказалось, что некоторые некультурные жители бросают мусор прямо во дворе или в парке.

Губернатор рассказал, что сейчас граждан, которые мусорят, трудно наказать, так как выявить момент нарушения тяжело.

«У нас, к сожалению, до сих пор нет системы, которая бы позволяла так же, как когда ты едешь за рулем, (по камерам – ред.) наказывать тех, кто мусорит. Потому что общество это очень раздражает. Это огромные деньги. Но вы смело можете мусорить, если так воспитаны, и вам за это ничего не будет — только если сотрудник полиции в момент, когда вы бросили бумагу, не подойдет к вам и не выпишет протокол», — сказал он.

В свое время Подмосковье предложило рассмотреть систему, которая наподобие контроля за дорожным движением помогала бы выявлять разбрасывающих мусор, выпивающих и представляющих угрозу нарушителей. Видеокамера фиксировала бы нарушение, а затем полиция приглашала в отдел и выписывала штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Запрос общества огромный, но пока мы не можем такой законопроект принять. И поэтому запрос существует, а реализация пока хромает», — отметил Воробьев.

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