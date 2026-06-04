сегодня в 11:03

Собака сорвалась с поводка и порвала 9-летнего мальчика в Подмосковье

Во время прогулки собака сорвалась с поводка и набросилась на 9-летнего мальчика. Ребенку понадобилась экстренная помощь врачей, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в СНТ «Кедр-1» в Дмитровском городской округе Подмосковья. Местная жительница гуляла с собакой без намордника, когда она сорвалась с поводка и накинулась на ребенка, проезжающего мимо на велосипеде.

Мальчик получил серьезные укусы шеи, носа, левого плеча и левого уха. Его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь. Делом заинтересовалась полиция.

Правоохранители установили личность хозяйки собаки. Ей оказалась 34-летняя местная жительница. Ее доставили в отделение на допрос.

Дело под контроль взяла подмосковная прокуратура. Ведомство направит иск о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда и затрат на лечение ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.