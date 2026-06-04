Эльвира Набиуллина не сможет посетить ПМЭФ из-за болезни

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не сможет посетить Петербургский международный экономический форум. Оказалось, что она находится на больничном, сообщает ТАСС .

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Набиуллина пропала из деловой программы форума 3 июня. Глава ЦБ должна была принять участие в макроэкономической сессии.

ПМЭФ проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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