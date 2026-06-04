Воробьев обсудил с гендиром «Калашникова» создание производства в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с генеральным директором АО «Концерн Калашников» Аланом Лушниковым и управляющим партнером ООО «Семаргл», входящего в концерн, Сергеем Терентьевым. Они обсуждали, в том числе возможность создания производства высокотехнологичной робототехники в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил, что роботизация уже долгое время является важной частью производств, логистики и иных сфер. Она дает возможность работать более эффективно, оперативно, избавляет людей от сложного рутинного труда.

Запрос на это большой: в Московской области появляется все большее количество производств, в которых процессы автоматизированы, добавил губернатор.

«Наша задача — максимально поддерживать такие проекты. Поэтому инициатива концерна «Калашников» и компании «Семаргл» для нас представляет большой интерес, это важный шаг к созданию собственных современных решений, которые востребованы экономикой уже сегодня», — сказал Воробьев.

Участники встречи отметили, что появление современного производства в области робототехники имеет большой потенциал с точки зрения рынка. В Московской области есть множество крупных складов и логистических центров.

Именно они в первую очередь нуждаются в «умных» системах. Подразумеваются автоматизированные склады и роботы-погрузчики. Они дают возможность за более короткий срок обрабатывать грузы и таким образом заменяют ручной труд.

3 июня «Калашниковым» уже был запущен такой уникальной завод. Он занимается изготовлением автоматизированных систем хранения, транспортных систем и промышленных роботов компании «Семаргл» в Санкт-Петербурге.

Теперь фирма собирается создать еще одну крупную площадку в Подмосковье. Это даст субъекту возможность обрести новые рабочие места в области высоких технологий, а еще изготовитель сможет быть ближе к своим основным заказчикам.

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