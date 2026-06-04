Московский флорист вручил букет королеве Елизавете II

Дмитрий Туркан — призер международных конкурсов и основатель собственной школы флористики. В 2022 году он участвовал в старейшем британском фестивале садов и цветов Chelsea Flower Show, который традиционно открывает королевская семья.

«Человек приходит в цветочный магазин, чтобы решить свою проблему: выбрать букет, с помощью которого он может отблагодарить, попросить прощения, объясниться в чувствах. И флорист должен как психолог считать, что необходимо клиенту», — рассказал Дмитрий.

По его словам, цветы сопровождают человека на протяжении всей жизни — от рождения до прощальных церемоний.

На фестивале Туркан подготовил небольшой и легкий букет для королевы Елизаветы II, которой тогда было за 90 лет. В композицию вошли желтые нарциссы и пурпурные клематисы.

«Надо понимать, что человеку было уже за 90 лет и ничего тяжелого быть не может. Я использовал желтые нарциссы и пурпурные, королевского цвета клематисы. Позже я увидел королеву и вручил ей (через ее охрану) букет. Для меня это стало важным событием», — отметил флорист.

Сейчас Туркан продолжает работать и преподавать. Недавно он создал композицию для открытия Международного конкурса русской фортепианной музыки в Рязани. Букет простоял на сцене почти две недели.

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