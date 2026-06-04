Беглов заявил о развитии «Ленфильма» в Петербурге

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Студию «Ленфильм» планируют ориентировать на детское и патриотическое кино

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах по развитию киностудии «Ленфильм» и ее переориентации на детское и патриотическое кино. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ, пишет «Бриф24» .

На второй день Петербургского международного экономического форума Александр Беглов выступил на сессии, посвященной кинематографу. Глава города подчеркнул, что власти продолжат развитие киностудии «Ленфильм».

По словам губернатора, студию планируется сделать патриотической, юношеской и детской, расширив ее роль в культурной жизни города и страны.

В завершение выступления Беглов поприветствовал участников форума и пригласил их познакомиться с Петербургом.

«Погода хорошая, мы постарались, еще цветет сирень. Лучшие кафе, лучшие выставки, лучшие музеи, театры в вашем распоряжении», — сказал Александр Беглов.

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