Беглов заявил о развитии «Ленфильма» в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о планах по развитию киностудии «Ленфильм» и ее переориентации на детское и патриотическое кино. Об этом он заявил на сессии ПМЭФ, пишет «Бриф24».
На второй день Петербургского международного экономического форума Александр Беглов выступил на сессии, посвященной кинематографу. Глава города подчеркнул, что власти продолжат развитие киностудии «Ленфильм».
По словам губернатора, студию планируется сделать патриотической, юношеской и детской, расширив ее роль в культурной жизни города и страны.
В завершение выступления Беглов поприветствовал участников форума и пригласил их познакомиться с Петербургом.
«Погода хорошая, мы постарались, еще цветет сирень. Лучшие кафе, лучшие выставки, лучшие музеи, театры в вашем распоряжении», — сказал Александр Беглов.
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