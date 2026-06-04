Петербург заключил на ПМЭФ соглашения более чем на 11 млрд руб

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Петербург на ПМЭФ договорился о проектах в промышленности и ритейле

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков подвел итоги второго дня Международного экономического форума и сообщил о подписании ряда инвестиционных соглашений, сообщает «Бриф24» .

Петербург заключил договор с ООО «Кулон» об организации выпуска серийных керамических конденсаторов. Объем инвестиций в проект составит не менее 3,2 млрд рублей.

Также подписано соглашение с ООО «И.Т.М.С.» о строительстве производственно-складского комплекса с современными системами хранения, автоматизацией и робототехникой.

С ПАО «Лента» достигнута договоренность о развитии розничного сегмента. Компания намерена вложить около 2 млрд рублей в инфраструктуру, город обеспечит административную и организационную поддержку.

Кроме того, АО «Петербургский нефтяной терминал» инвестирует не менее 6 млрд рублей в модернизацию производственной базы и расширение ассортимента перегружаемых наливных грузов.

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