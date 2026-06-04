Финляндия заявила о готовности сбивать дроны у границы с Петербургом

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что армия была готова сбивать украинские беспилотники при нарушении границы во время атаки на Петербург 3 июня, пишет «Бриф24» .

По словам главы Минобороны, финская разведка заранее получила информацию о готовящейся атаке и успела принять меры. Военные привели силы в повышенную готовность.

Издание Ilta-Sanomat сообщило, что власти ввели ограничения на воздушное и морское сообщение в районах Порвоо и Лаппеенранты.

«Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены», — заявил Хяккянен.

Атака беспилотников на Петербург произошла 3 июня перед открытием Петербургского международного экономического форума. По данным властей, силы противовоздушной обороны сбили 59 беспилотников.

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