Вор-альтруист украл iPhone, пока разнимал драку у клуба Тимати

В Москве у клуба Kiki, принадлежащего рэперу Тимати, произошла драка, а случайный прохожий, который якобы пытался разнять дерущихся, украл телефон у одного из участников. Пострадавший обратился в полицию, соощает «112» .

Компания москвичей отмечала день рождения в заведении известного рэпера. После отдыха друзья вышли на улицу покурить. Там к ним привязался незнакомый мужчина и начал оскорблять девушек.

Завязался конфликт, который быстро перерос в драку.

В этот момент появился прохожий. Он сделал вид, что хочет помочь разнять дерущихся. Но вместо этого, заметив выпавший из кармана чей-то iPhone, решил не упускать момент. Мужчина прихватил телефон — видимо, как «вознаграждение за помощь» — и скрылся.

Драку в итоге остановили без него. А пострадавший от кражи обратился в полицию. Теперь вора-альтруиста ищут.

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