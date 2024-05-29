Тополиный пух: чем он вреден и как от него защититься

Синоптики предсказали, что сезон тополиного пуха в 2024 году придет в Московский регион раньше обычного. В материале РИАМО рассказываем о том, как минимизировать негативные последствия «тополиных метелей».

Что такое тополиный пух и как он вредит аллергикам Фото - © Александр Подшивалов / Фотобанк Лори Традиционно считается, что тополиный пух – сильный аллерген, и именно он больше всего портит жизнь аллергикам в жаркие июньские дни. На самом деле сам пух не может вызвать аллергию, так как это не пыльца, а результат опыления, то есть семена. Деревья щедро разбрасывают эти мелкие плоды по всей округе, чтобы засеять все доступные земельные угодья. Аллергические проявления в сезон тополиного пуха обусловлены тем, что на пушинки прекрасно цепляется пыльца луговых и злаковых трав, которые цветут в конце весны и начале лета. Вездесущий пух приносит с собой пыльцу на улицы, в метро, в подъезды и квартиры жилых домов, в учреждения и магазины.

Где в Москве больше всего тополиного пуха Фото - © Медиасток.рф В черте столицы наибольшее количество тополей высажено в ЮЗАО, чуть меньше – в Юго-Восточном, Восточном, Северном и Западном округах, а самый «безобидный» в этом плане – центральный округ Москвы. За пределами МКАД меньше всего тополей можно найти в ТиНАО.

Чем пух может быть опасен для людей Фото - © Юлия Юриева / Фотобанк Лори В первую очередь тополиный пух, конечно, вредит аллергикам. Пыльца, которую он разносит, приводит к поллинозу, основные проявления которого – слезотечение, насморк, заложенность носа, покраснение глаз, кожный зуд и затруднение дыхания. Сами по себе мелкие пушинки могут доставить неприятности, если попадут на слизистую носа или в глаза: они могут вызвать раздражение и отеки даже у людей, не страдающих аллергией на пыльцу.

Как бороться с тополиным пухом в квартире Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори Самый очевидный ответ – москитные сетки, которые препятствуют проникновению пуха через окна. Если вы любите оставлять открытым балкон для проветривания, отгородите дверной проем от квартиры тюлевой занавеской. Если пух уже попал в квартиру, заставить его осесть можно с помощью распылителя с водой. В случае, если у вас незастекленный балкон, тополиный пух может попасть на подоконник или на пол балкона. Некоторой защитой от случайного проникновения пуха в квартиру могут послужить влажные тряпки, расстеленные на подоконнике или возле балконной двери – они будут собирать пушинки, утяжелять их и не давать разлетаться. Во время тополиного сезона не рекомендуется сушить выстиранные вещи на открытом балконе: мелкие пушинки могут прилипнуть к влажной ткани и затем причинить немало неудобств при носке одежды или использовании в быту простыней и полотенец.

Как избежать проблем от тополиного пуха на улице Фото - © Медиасток.рф Тем, кто страдают острым поллинозом, во время тополиного сезона рекомендуется носить медицинские маски, которые нужно менять после каждой прогулки. Если ваши глаза плохо переносят контакт с тополиным пухом, во время прогулок имеет смысл носить солнцезащитные или «компьютерные» очки, а после возвращения с улицы умываться прохладной водой. Также специалисты советуют после прогулки промывать носовые ходы физраствором (слабосоленым раствором воды либо любым спреем для смягчения и очищения слизистой носа). Если после попадания пуха в нос возникло ощущение заложенности или затруднение дыхания – можно использовать мягкие противоотечные спреи. Если пух попал в глаза и вызвал раздражение, нужно промыть глаза физраствором или средством типа «натуральная слеза». Семечки тополя мелкие, но довольно острые и иногда могут вызвать травмы роговицы. В случае, если вы носите контактные линзы, на травмированный глаз не стоит надевать линзу в течение минимум 2-3 дней, чтобы не допустить воспаления. А вот попадание пуха в горло, по мнению врачей, не грозит никакими проблемами: как правило, пушинка легко проглатывается и не приносит никаких дополнительных проблем. Если вы интенсивно и долго откашливали пух, с раздражением горла можно справиться с помощью полоскания отваром ромашки или календулы.

Чем может быть опасен пух для машины Фото - © Медиасток.рф Основные накопители тополиного пуха в автомобилях – это радиаторы и воздушные фильтры двигателя. Радиаторы, помимо обычной городской пыли, охотно собирают и пух, который под воздействием давления воздуха может спрессоваться. Если вы попали в «тополиную метель», после поездки имеет смысл почистить радиатор мягкой щеткой, чтобы вымести семена и пушинки. Также в тополиный сезон рекомендуется время от времени проводить ревизию воздушного фильтра двигателя. Если в нем накопится критическое количество семян и пуха, двигатель может начать глохнуть или работать неустойчиво. Лучше всего решать эту проблему до того, как «подушка» из пуха станет толстой и плотной и начнет перекрывать мотору кислород. Если фильтр сильно забит тополиным пухом, специалисты рекомендуют заменить его, чтобы не допустить повреждения двигателя.