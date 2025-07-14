Врач дала советы, как легче засыпать летом

Врач Уланкина: для хорошего сна летом в спальне нужен вентилятор или кондиционер

Летом важно правильно подготовить спальню для сна — повесить шторы, установить москитные сетки, обзавестись вентилятором. При этом менять режим сна не стоит, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Летом действительно может быть сложнее поддерживать качество сна: привычный ритм может нарушаться из-за коротких ночей, жары, насекомых. Поэтому в этот период особенно важно уделить внимание подготовке спальни — повесить шторы, которые не пропускают свет, установить москитные сетки на окна, кондиционер или хотя бы вентилятор», — перечислила Уланкина.

Она добавила, что это поможет быстрее засыпать вечером и сохранить ценные фазы сна на рассвете.

«А вот режим менять на летний не стоит. Напротив, лучше продолжить ложиться и вставать в привычное время, чтобы организм не тратил силы на перестройку биологических ритмов», — отметила врач.

Уланкина уточнила, что некоторым людям летом требуется меньше сна из-за того, что организм получает больше витамина D с солнцем, а также с повышенной физической активностью и теплом.

«Однако важно ориентироваться на самочувствие. Если при меньшем количестве сна появляется усталость, снижается концентрация, ухудшается общее самочувствие, лучше не рисковать и сохранять привычную продолжительность отдыха», — заключила специалист.